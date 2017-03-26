«قاطعين مية ونور».. هؤلاء أكثر اللاعبين إفسادا للهجمات في أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتاج لاعب وسط الميدان، إلى امتلاك لياقة وقوة بدنية عالية، لأنه حلقة الوصل بين المدافعين والمهاجمين، فهو من يقوم بإفساد هجمات المنافسين طوال الـ90 دقيقة، كما أن الدفاع يبدأ دائما من لاعبي الوسط.

وهناك الكثير من لاعبي الوسط، الذين استطاعوا أن يصلوا إلى أكبر عدد من افتكاك الكرة، وإفساد هجمات المنافسين في الدوريات الأوروبية.

وتستعرض "التحرير"، في التقرير التالي أكثر اللاعبين إفسادا للهجمات في الدوريات الأوروبية، وهم:

- ماكسيم جونالونز (ليون)

تمكن الفرنسي، جونالونز، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، من إفساد هجمات المنافسين 109 مرات، وهو أكثر لاعب افتكاكا للكرة في 23 مباراة خاضها صاحب الـ28 عاما بالدوري، وخلال مشاركاته سجل هدفا، وصنع 2 آخرين، وجاء رصيده داخل الملعب بـ 1975 دقيقة.

- ماركوس لورينتي (ديبورتيفو الافيس)

تعد الجوهرة الإسبانية، ماركوس ليورينتي، لاعب وسط نادي ديبورتيفو الافيس الإسباني، المعار من نادي ريال مدريد، أكثر اللاعبين إفسادا للهجمات في الليجا، حيث نجح صاحب الـ22 عاما، في إفساد الكرة 108 مرات، خلال 24 مباراة، وصنع هدفين، وجاء رصيده داخل المستطيل الأخضر بـ2160 دقيقة.

-إدريسا جاي (ايفرتون)

جاء السنغالي إدريسا جاي، لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، أكثر لاعب، افتكاكا للكرة في البريميرليج، حيث جاء رصيده بـ107 مرات، خلال مشاركته مع الفريق في 24 مباراة، بمعدل 2011 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع اثنين.

- سيرجيو الفاريز (سبورتنج خيخون)

استطاع سيرجيو الفاريز، صاحب الـ25 عاما، لاعب وسط فريق سبورتنج خيخون الإسباني، أن يخطف الأنظار، ويكون ضمن أكثر اللاعبين افتكاكا للهجمات في الدوريات الأوروبية، حيث قطع الفاريز الكرة 107 مرات خلال الـ26 مباراة مع خيخون في الليجا، سجل فيها الفاريز هدفين، وصنع آخر، وكانت مشاركاته بمعدل 2194 دقيقة.

- نجولو كانتي (تشيلسي)

خاض الفرنسي، نجولو كانتي، 27 مباراة مع البلوز في الدوري الإنجليزي، وكان كانتي أكثر اللاعبين داخل الفريق اللندني، افتكاكا للكرة، حيث تمكن من قطع الكرة في 101 مرة، وخلال مشاركاته مع الفريق استطاع كانتي أن يحرز هدفا وحيدا طوال 2419 دقيقة، تواجد فيها على أرض الميدان.