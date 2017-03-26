من منا لا يحب الكاكا بطعمها الذي يجمع ما بين الحلو والحامض الذيذه , والتي تفيد الجسم بشكل كبير من خلال القيمة الغذائية العالية التي تحتوي عليها .

فوائد فاكهة الكاكا :

تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات أهمها فيتامين A , G , E , B6 , بالإضافة إلى عدد كبير من المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والمركبات العضوية ومضادات الأكسدة , كما تحتوي على حمض البتيولينك ومركبات كاروتينويد وغيرها من المعادن المفيدة للجسم .

تستخدم فاكهة الكاكا في إنقاص الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة فهي تحتوي على 126 سعره حرارية وذلك لكل 100 جرام لذلك فهي تدخل في الأنظمة الغذائية الخاصة بالرجيم .

إذا تم خلط الكاكا مع البرتقال بالإضافة إلى معلقة قرفة وتناولها بإستمرار فإنها تعمل على إنقاص الوزن بشكل كبير .

تحتوي الكاكا على كميات عالية من الكالسيوم والبروتين والألياف الغذائية وكميات قليلة من الصوديوم ولا تحتوي على الكولسترول الذي بالإضافة إلى إمداد جسم الإنسان بالقيمة الغذائية إلا إنها تشعر بالشبع بشكل سريع .

الألياف الغذائية والمعادن في فاكهة الكاكا تعمل على خفض مستوى الكولستول الضار في الدم والذي يؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية .

تساعد الكاكا في عملية الهضم وإمتصاص الطعام كما تعمل على زيادة تنشيط نقل المواد الغذائية من الجهاز الهضمي , بالإضافة إلى أنها تعمل على التخفيف من أعراض الإمساك من خلال زيادة إفرازات العصارة المعدية ومنع إمتصاص الدهون التي تؤدي إلى السمنة .

مضادات الأكسدة التي تحتويها الكاكا وخاصة حمض الاسكوربيك يعمل على تعزيز النظام المناعي للإنسان وزيادة إنتاج كرات الدم البيضاء والتي تعمل على حماية الجسم من الأمراض مثل الفطريات والسموم والإلتهابات , أيضاً تعمل على تقليل فرص الجسم بالإصابة من الأورام كما تقلل من حجم الورم ومنع إنتشاره .

تحتوي الكاكا على فيتامين أ بيتا كاروتين والوتين الذي يعمل على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة ومنعها مثل ظهور التجاعيد وضعف العضلات وغيرها .

تفيد الكاكا بشكل كبير مرضى الإرتفاع في ضغط الدم من خلال إنها تحتوي على كميات من البوتاسيوم والمعادن التي تعمل على تخفيض مستوى الدم في الجسم وبالتالي فإنها تعمل على حماية القلب والأوعية الدموية ومنع الأمراض الخاصة بالقلب .

معدن النحاس الذي يتواجد بكميات كبيرة في الكاكا يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء حيث يساعد الجسم على إمتصاص العناصر الغذائية المهمة , ويعمل على زيادة كميات الهيموجلوبين في الدم وزيادة الدورة الدموية كما يعمل على زيادة قوة العضلات ويعطي الجسم مستوى عالي من الطاقة .

تحتوي الكاكا على حمض الفوليك والثيامين التي تدخل في العديد من العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان منها التمثيل الغذائي وتعطي مستوى عالي من الحيوية وخاصة التمثيل الغذائي .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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