تعرفي على خلطة مقشر السكر للتخلص من البشرة الميتة وتجديدها

شيماء مصطفى

تفتقر بشرتك إلى التجديد تماما كما تفتقر رئتيك إلى الهواء وعقلك إلى التطور، فهي في حاجة دائمة إلى التنفس بشكل جيد، في حين أن تراكم طبقات الجلد الميت عليها من شأنه أن يحول دون ذلك؛ مما قد يفقدها نعومتها ونضارتها ويتسبب لها في بروز العديد من المشكلات المزعجة. فما العمل إذا لمجابهة كل ذلك بشكل ناجع فعال؟ الحل سهل وبسيط ولن يكلفك أكثر من 5 دقائق كوقت، أما عن طريقة تحضيره، فتجيبك عليها الأسطر الموالية من المقال التالي. تابعي معنا!

تخلصي من البشرة الميتة من خلال وصفة مقشر السكر

1. المكونات

5 ملاعق سكر خشن.

3 ملاعق زيت زيتون.

5 ملاعق عصير ليمون.

2. طريقة التحضير

اخلطي كمية السكر مع زيت الزيتون في جفنة مناسبة، مع ضرورة الانتباه لعدم ذوبان السكر بأكمله أثناء الخلط.

ادهني بشرتك بعصير الليمون لتضعفي الخلايا الميتة وتيسري عملية إزالتها.

طبقي بعدها خليط الزيت والسكر على بشرتك عن طريق تدليكه بحركات دائرية تساعد على ذوبان هذا الأخير.

انتظري مدة 5 دقائق ثم قومي بإزالة المزيج بواسطة المياه الدافئة.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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