مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق يعلن اعتزال التدريب نهائيًا

أعلن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، اعتزال التدريب نهائيًا، موضحًا أنه شعر بالخجل نتيجة عمله فى تلك اللعبة.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن مانويل جوزيه قرر وضع حد لمشواره التدريبى فى عالم كرة القدم، موضحًا أن هناك العديد من العوامل لا تمت بصلة لكرة القدم باتت تساعد الأندية على حصد الألقاب والبطولات البرتغالية، فى إشارة إلى فريق بورتو الغريم التقليدى لناديى بنفيكا وسبورتنج لشبونة فى البرتغال.

وحقق مانويل جوزيه العديد من الإنجازات والبطولات مع النادى الاهلى، أبرزها الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية 2006 فى اليابان، كما يعد من أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ النادى الأهلى.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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