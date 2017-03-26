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تفاصيل لقاء الحسم بين السيسي والملك سلمان

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تفاصيل لقاء الحسم بين السيسي والملك سلمان تفاصيل لقاء الحسم بين السيسي والملك سلمان
ألمح عضو بمجلس الشورى السعودي، عساف بن سالم أبو ثنين، إلى احتمالية عقد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح والملك سلمان في الأردن، لحسم الخلافات بين البلدين وعودة العلاقات المصرية إلى سابق عهدها، بمبادرة من العاهل السعودي شخصيا.
 
وأضاف أبو ثنين، في مقال له نشر بصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد، إنه "بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية في عمان بالأردن فإن الحكمة والرؤية التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي هو أساسًا مهندس عودة العلاقات السعودية — المصرية، فإنني أتوقع لقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإنهاء هذه الضبابية في بعض القضايا العربية الرئيسية وفي العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين، بحيث يكون هناك مستقبل مشرق وواضح يحقق العمل على ما يجمع الأمة دون النظر إلى بعض الاختلافات في وجهات النظر، فلكل دولة الحق والرأي فيما تعتقد أنه يحقق مصالحها".
 
وأضاف "يكفي للعالم العربي ما يعانيه من خلافات وحروب أهلية… إننا الآن بحاجة إلى الوحدة في المواقف والآراء واليد الواحدة، وهذا ما نأمل أن تحققه قمة عمان".
 
واستشهد أبو ثنين بموقف سابق للملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض، عندما أنهى حقبة من القطيعة بين السعودية ومصر، بدأت مع زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى إسرائيل. والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ، وسحب السفراء العرب منها، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وكانت المملكة إحدى الدول الرئيسية الموقعة على هذه القرارات.
 
المصدر : فيتو

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