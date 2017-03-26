أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

«جارديان» تكشف أسباب منع المصريين والسعوديين من حمل إلكترونيات على متن الطائرات

Google+ Print
«جارديان» تكشف أسباب منع المصريين والسعوديين من حمل إلكترونيات على متن الطائرات «جارديان» تكشف أسباب منع المصريين والسعوديين من حمل إلكترونيات على متن الطائرات

أكد مصدر أمنى إن الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات المتجهة إليها من بعض الدول فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كان مدفوعا جزئيا بأنباء توافرت لدى الأجهزة الأمنية لكلتا الدولتين عن مؤامرة لم يكشف عنها سابقا، تتضمن تخبئة شرائح متفجرات دقيقة داخل هيكل «آى باد»، حسب صحيفة «ذا جارديان».
 
وقالت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني فى تقرير نشرته اليوم الأحد، "إنه بدأ سريان الحظر الذى فرضته المملكة المتحدة على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب وغيرها من الأجهزة أكبر من الهاتف المحمول، يوم السبت الماضى، وينطبق على الرحلات الواردة من ستة بلدان هي والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا". 
 
وأضافت تتأثر 6 شركات طيران في المملكة المتحدة وهي الخطوط الجوية البريطانية، ايزي جيت، Jet2، مونارك، توماس كوك وطومسون - و8 ناقلات أجنبية، من القرار الذي اتخذ لأسباب أمنية، ويأتي ذلك في إطار تحرك مماثل في الولايات المتحدة ينطبق على ركاب الرحلات المتجهة إلى أمريكا من 10 مطارات في ثماني دول هي الاردن ومصر وتركيا والسعودية والمغرب وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة. 
 
وقال المصدر الأمنى، وفق «ذا جارديان» إن الحظرين الأمريكي والبريطاني لم يكونا نتيجة حادث واحد محدد، بل كانا مجموعة من العوامل، وأحد التهديدات، كان اكتشاف مؤامرة لاسقاط طائرة بواسطة متفجرات مخبأة في «آي باد» وهمي ويبدو كما لو أنه حقيقي. 
 
ولا تزال تفاصيل أخرى عن المؤامرة، مثل التاريخ والبلد المعني والمجموعة التي تقف وراء ذلك المخطط سرية. 
 
وتابعت الصحيفة أن اكتشاف المؤامرة غذى بمخاوف وكالات المخابرات من أن الجماعات الإسلامية وجدت طريقة جديدة لتهريب المتفجرات إلى مقصورات الطائرات في الأمتعة الجاهزة بعد محاولات فاشلة لزرع قنابل في الأحذية وتخبئة متفجرات في الملابس الداخلية، حسب تقرير «ذا جارديان».
 
ويوضح المصدر أن الانفجار داخل مقصورة الطائرة ربما يمكن بوضع الإرهابي المتفجرات لتفجير باب أو نافذة؛ لإحداث تأثير خطير على توازن الرحلة في الجو بما يصعب على الطاقم الطائر التصرف والسيطرة على الموقف وتكون نتيجته إسقاط الطائرة.
 
المصدر :صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ