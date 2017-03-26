إيران تتهم أمريكا بارتكاب "جرائم حرب" في الموصل

طهران - (أ ش أ):

اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة الموصل العراقية.

ودعا شمخاني- حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأحد، إلى النظر في جرائم الحرب هذه ضمن دعوى قضائية في المحكمة، وذلك في إشارة إلى قصف طيران التحالف الدولي مواقع مدنية حيوية ومناطق سكنية في الموصل، أسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين في معركة تحرير الموصل.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم، رغم تصريحاتها حول أن كل هذه الأعمال غير متعمدة.

وشدد شمخاني على أن جميع العمليات العسكرية، سواء على الأراضي العراقية أو السورية، يجب أن تنفذ اعتمادا على الموافقة الرسمية من سلطات هذين البلدين، مؤكدًا أن مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يشير إلى ضرورة احترام سيادة الدولة ووحدة الأراضي العراقية.

ويشارك التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عملية تحرير الموصل من إرهابيي "داعش" منذ بدئها في أكتوبر الماضي.