الجيش الكوري الشمالي يهدد برد ساحق على أي تهديد من كوريا الجنوبية وأمريكا

بيونج يانج - (أ ش أ):

قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن جيش بلاده سيسحق كل المحاولات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تزعم بيونج يانج أن الدولتين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة على فرضية هجوم على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، الأحد، عن المتحدث تحذيره بالرد الحازم على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وانطلقت تدريبات عسكرية واسعة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة - في وقت سابق من الشهر الجاري، في ظل تصاعد حدة التوتر في علاقات البلدين مع كوريا الشمالية، وتشمل التدريبات تطبيق أنظمة المحاكاة الإلكترونية للعمليات العسكرية.