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تحويلات مرورية بمحور التسعين بسبب أعمال كوبري محمد نجيب

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تحويلات مرورية بمحور التسعين بسبب أعمال كوبري محمد نجيب تحويلات مرورية بمحور التسعين بسبب أعمال كوبري محمد نجيب

مصراوي Masrawy

تحويلات مرورية بمحور التسعين بسبب أعمال كوبري محمد

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية بمحور التسعين؛ بسبب استكمال أعمال مشروع كوبري محمد نجيب ومحور محمد نجيب التسعين الجنوبي.

وأفاد مصدر أمني، بأن الأعمال ستكون أمام حي المصراوية بالاتجاه السريع، وطريق الخدمة لنقل خط صرف صحي قطر 900 بوصة، وخط مياه قطر 300 بوصة؛ لتعارضهما مع قواعد المنزل.

وأضاف المصدر، أنه على قائدي السيارات القادمين من شارع التسعين الجنوبي، ويرغبون في السير عبر طريق عمر سليمان، يسلكون الطريق البطئ بشارع عمر سليمان، والقادم من شارع عمر سليمان يستخدم الطريق السريع.

وأشار المصدر، إلى أن الأعمال تستمر حتى 25 أبريل المقبل، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية؛ لإرشاد السائقين.

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