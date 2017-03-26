"اقتصادية البرلمان" توافق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، الأحد، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.

ونفي وزير المالية تجاهل الحكومة للمجلس قبل الموافقة علي القرض، مشيرا إلي أن الحكومة لم تقبل بأي إملاءات أو شروط، وأن الموافقة علي القرض من جانب الصندوق لثقتهم في السوق الاستثماري المصري.