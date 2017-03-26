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وزير التعليم العالي: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات العام الدراسي المقبل -فيديو

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وزير التعليم العالي: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات العام الدراسي المقبل -فيديو وزير التعليم العالي: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات العام الدراسي المقبل -فيديو

مصراوي Masrawy

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الأحد، إنه قرار إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيطبق من العام المقبل.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن وزارة التعليم العالي اتفقت مع الجامعات الخاصة لتقديم منح مجانية لأبناء الشهداء، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية لأسر الشهداء في المستشفيات الجامعية على حساب الدولة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الوزارة ستتعامل مع قواعد بيانات رسمية من جهات رسمية ثلاث وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي لتحديد أبناء الشهداء من الشرطة والجيش والمدنيين، مؤكدًا أن إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية أقل ما تقدمه لهم بعد ما بذلوه آبائهم من تضحيات. 

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