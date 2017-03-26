محافظ الدقهلية لأسرة الرضيعة المغتصبة: الجاني تخطى حدود الإنسانية

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زار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، منزل والدة الطفلة الرضيعة "جنا" التي تم اغتصابها للاطمئنان عليها.

وقال المحافظ موجها حديثه لأهل الطفلة، إن مرتكب الواقعة تخطى حدود الإنسانية وسينال العقاب العادل وسيكون عبرة لكل من تسول له نفسه، مؤكدا أن فعلته يشمئز منها البشر.

ووجه "القانون قانون" ليرد الأهل: "مجيئكم خفف عنا الآلام وحقنا هتجيبه الحكومة".

كما أشاد المحافظ بجهود مباحث مركز بلقاس لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة ليأخذ الجزاء المستحق.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للطفلة وأهلها وتلبية كافة احتياجاتها الطبية حتى تعود لممارسة حياتها الطبيعية بين أهلها ووسط بنات جيلها.

كما كلف المحافظ كلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة الطفلة وتوفير الرعاية الصحية والتأهيل النفسي لها وعرض تقرير شامل عن حالتها أولا بأول.

يذكر أن النيابة العامة في مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية، أمرت أمس السبت، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة خطف طفلة رضيعة واغتصابها في قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس، وإصابتها بجرح قطعي في غشاء البكارة.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "نهى. ص. س، 29 عاماً، ربة منزل" بتحرير محضر تتهم فيه "إبراهيم. م. إ، 36 عاماً، عامل" باغتصاب نجلتها الرضيعة "جنا"، 20 شهر.

علي الفور، انتقل رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى قرية دملاش، وتم إلقاء القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأنه ترك الطفلة بعد أن شاهدها وهي تنزف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس لسنة 2017.