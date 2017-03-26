10 رسائل من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودى العالمى

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شهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، اليوم الأحد، بحضور خالد فوزى رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل، مستشار رئيس الكونجرس اليهودى العالمى لشئون الشرق الأوسط 10 رسائل هامة .

1 - التأكيد على انفتاح مصر على التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكى، بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التى تواجه المنطقة، وسبل التصدى لها.

2- التأكيد على أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات وثيقة وممتدة وذات طبيعة استراتيجية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة.

3- التأكيد على دور مصر المحورى كقوة استقرار وسلام فى الشرق الأوسط.

4- التأكيد على الجهد الكبير الذى تبذله فى الحرب على الإرهاب ومواجهته على نحو حاسم.

5- التشديد على جهود الإصلاح الاقتصادى المتواصلة التى تهدف لزيادة حجم الاقتصاد المصرى وتحسين تنافسيته العالمية.

6- التأكيد على أهمية زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ولقائه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وانها تكتسب أهمية خاصة فى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب، وخاصة فى ضوء ما يكتنف المنطقة من تحديات كبرى يأتى على رأسها خطر الإرهاب وانتشار الأزمات السياسية والأمنية فى عدد من دول المنطقة.

7- التأكيد على دور مصر في بحث القضايا الإقليمية والدولية،ومواصلة الإسهام بشكل إيجابى فى تهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائى يستند إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

8- التأكيد على أن مصر تبذل أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة فى المنطقة انطلاقًا من موقف ثابت بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها، بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها،مع أهمية ذلك فى محاصرة الإرهاب فى المنطقة وإنهاء حالة الفراغ التى أتاحت تمدده خلال السنوات الماضية.

9- أهمية قيام المجتمع الدولى ببذل مزيد من الجهد فى مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره، وأن مواجهة الإرهاب يجب ألا تقتصر على الجانب العسكرى والأمنى فحسب، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية، وكذا الأبعاد الثقافية بما تتضمنه من تجديد الخطاب الدينى والارتقاء بجودة التعليم.

10- التقدير الكبير فى الولايات المتحدة لجهود الرئيس فى تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، فضلًا عن محاربة الأفكار المتطرفة.