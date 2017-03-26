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حقيقة إجراء قرعة علنية لتسكين حاجزي 2007 بكفر الشيخ

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حقيقة إجراء قرعة علنية لتسكين حاجزي 2007 بكفر الشيخ حقيقة إجراء قرعة علنية لتسكين حاجزي 2007 بكفر الشيخ

التحرير

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كفر الشيخ - عمرو الشامي

نفت محافظة كفرالشيخ، اليوم، إجراء قرعة علنية لاستلام شقق سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى، لمن تقدموا بسداد مقدم حجز 5000 جنيه عام 2007، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي في هذا الصدد.

من جهة أخرى صرح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بأنه جار تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة كفرالشيخ، تسع لإقامة وحدات سكنية لمن قاموا بسداد مقدم حجز 5000 جنيه، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تسليمها الى المستحقين.

كان المتضررين نظموا وقفة بالقرب من حديقة صنعاء احتجاجا على إجراء القرعة العلنية الوهمية التى تم الإعلان عنها، إلا أن المحافظة وعدتهم بتسكينهم قريبا.

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التحرير

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