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سانج يونج تنافس بـ«ريختون» في معرض سيول الدولي

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سانج يونج تنافس بـ«ريختون» في معرض سيول الدولي سانج يونج تنافس بـ«ريختون» في معرض سيول الدولي

التحرير

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أعلنت شركة "سانج يونج" الكورية، عن ظهور سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" خلال معرض سيول الدولي للسيارات، وذلك في إطار محاولات الشركة لزيادة رقعة انتشارها بالسوق العالمي.

أوضحت الشركة المملوكة لـ"ماهيندرا" الهندية، أنها ستشارك بالسيارة "ريختون"، التي تعتبرها من مركبات الصف الأول التي تنوي المنافسة بشكل قوي على مستوى السوق العالمي.

وأشارت الشركة الكورية، التي تعكف على تكثيف مشاركاتها في الأسواق العالمية والمحافل الدولية للسيارات، إلى أن ريكستون التي كانت قد أعلنت عن قدومها العام الماضي، ستحمل راية سانج يونج في معرض سيول الدولي.

وتستغل الشركة الكورية إقامة معرض دولي في بلاده لتكثف من مشاركتها بشكل أساسي، خاصة أنها تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المحلي.

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التحرير

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