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«فورد» تواجه أزمة فنية: سيارة «شيبلي» تعرض حياة الركاب للموت

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«فورد» تواجه أزمة فنية: سيارة «شيبلي» تعرض حياة الركاب للموت «فورد» تواجه أزمة فنية: سيارة «شيبلي» تعرض حياة الركاب للموت

التحرير

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تواجه شركة "فورد" الأمريكية دعاوى قضائية في المحاكم المحلية بالولايات المتحدة، على خلفية ظهور عيوب خطيرة لسياراتها شيلبي GT350.

وبحسب مجلة "أوتو جايد" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية تواجه شكاوى من مستخدمي السيارة شيلبي GT350، تتعلق بفقدان السيطرة على السيارة بعد استخدامها بربع ساعة على سرعات عالية، وهو الأمر الذي قد يعرض البعض لأخطار حقيقية.

وتمثل المشكلة الفنية الخاصة بالسيارة، خطورة بالغة على حياة المستخدمين والركاب، خاصة أنها قد تؤدي إلى خلل التوازن أثناء السير بالحد الذي قد يجعل فرض السيطرة على السيارة أمر صعب.

ويؤكد المستخدمون في الدعاوى القضائية أن الشركة كانت على علم بالعيوب التي قد تواجههم قبل عملية إتمام تصنيع السيارة وبعدها.

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التحرير

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