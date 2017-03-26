حوار| عماد متعب لـ«التحرير»: حُبي للأهلي «ظلمني» وسأعيد تفكيري في الرحيل

التحرير

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"متعب الحراس" أو "جلاد حراس" المرمى.. هكذا لقبته جماهير الأهلي، إنه عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لسنوات طويلة والذي دائما ما يصاحب اسمه كثير من الكلام، فبعد الإعلان عن تجديد تعاقده مع الأحمر، لم يظهر متعب في أي وسيلة اعلامية، لكنه التحرير نجحت في إخراجه من حالة الصمت، في حوار المفاجآت والصدمات..

في البداية نسألك عن تجديدك للنادي الأهلي وكيف أجريت عملية التجديد؟

لم أتحدث مع مسؤولي الأهلي في مدة التجديد نهائيًا، أنا مقدرش أشترط على بيتي موافق على اللي الإدارة شافتوا، أنا متكلمتش على مدة التعاقد سواء سنة ولا اتنين أو شهر أو حتى أسبوع، وعشان ماحدش بردو يقول إن عماد متعب بيساوم إدارة الأهلي أو بيتشرط، مضيت على العقد على بياض وخرجت من الغرفة دون التحدث في أي تفاصيل.

تلقيت عروض خارجية أو عروض مصرية للخروج من الأهلي ؟

كان فيه كلام كتير.. لكن طول ما أنا في الأهلي الأولوية هتبقى للنادي الأهلي ولكن أن يكون لي دور واضح "مش مُهمش"، طول ما أنا ماليش دور سأرحل مباشرة، بدأت أشعر أني مُهمش وأن الجهاز الفني مش في حاجة لعماد متعب وهابدأ أعيد تفكيري تاني.

- بعد 15 سنة مع النادي الأهلي هل من الممكن أن تُقرر سيناريو حسام حسن والانتقال للزمالك؟

عشان ننهي سؤال انتقالي للزمالك أو لأي فرقة تانية.. الأولوية ستكون للنادي الأهلي اللي اتربيت في 15 سنة، ولو لقيت إني ماليش دور هخرج وأعيد الحسابات وسأختار الأفضل في المرحلة المُقبلة والكابتن حسام حسن مهاجم كبير وقيمة عظيمة واثناء انتقاله للزمالك كان هو عارف ظروفه كويس وانه قادر يلعب كمان 4 او 5 سنين واثبت انه قادر على ذلك بالفعل لكن مش عارف انا الظروف ممكن تعمل معايا ايه.

- أنقذت الأهلي في مباراة المقاولون العرب.. الكل توقع عودة عماد متعب للتشكيل الأساسي وأنها بداية العودة ولكن لم يحدث! تعليقك؟

مافيش لاعب بيتقذ فرقة لوحده دة توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيكرمني ويقف جنبي.. علي ما أعتقد فكرة أن عماد متعب يلعب أساسي ولا يلعب شوط أصبحت فكرة معدومة.. بقالي 3 سنين في نغمة أن متعب يلعب في الأخر بس.. ليه ؟ مش فاهم ؟ سكت وصبرت واستحملت كتير مع أغلب المدربين اللي مسكوا الأهلي، مع ذلك كنت بأدي وربنا بيكرمني ولكن الواضح إن الموضوع بقى ميزة مش عيب عليهم وهو بيجيب أجوال يبقى أحنا صح، مش عاوز أشارك بشكل أساسي في كل المبارايات ولكن أريد منحي فرصة مثل أي مهاجم في الفريق.

العلاقة بينك وبين حسام البدري كيف تجري؟

مفيش أي مشكلة بعلاقتي مع الكابتن حسام البدري وعلاقتي بالكابتن حسام كويسة بيني وبينه من وأنا صغير في النادي الأهلي من وأنا عندي 14 أو 15 سنة كان معايا في الأهلي، كان موجود مع مستر مانويل جوزيه.. لكن فكرة اللعب من عدمه دي وجهة نظر فنية هو له وجهة نظر أن عماد ميكونش موجود لكن أنا لي وجهة نظر إن أنا موجود ولازم ألعب وقت طويل لكن أنا زي زي لأي لاعب ممكن يلعب 7 و8 ماتشات ورا بعض.. لاعبني وأحكم عليا .. بتعب؟ عادي طبيعي أي لاعب في العالم بيتعب مش قصة.

هل ظُلم عماد متعب نفسه بحبه للنادي الأهلي؟

بكل صراحة ؟ نعم ظلمت نفسي بحبي للنادي الأهلي وأني مش بعمل مشكلة أني مش بلعب وده بيحصل مع لاعيبة كثيرة بس أنا حبي فعلا للنادي الأهلي ظلمني، ربنا بيكرمني عشان يمكن أكون مظلوم أو بيكافئني على أي حاجة أنا بعملها لكن خلاص فكرة الربع ساعة والـ10 دقائق دي خلاص يمكن أقبلها عشان ظروف مباراة لكن بعد كدة في كل المباريات لا مش هقبلها أنا تحملت على مدار الأربعة سنين الماضية ما لم يتحمله بشر في الدنيا.

هل شعرت أن تجديدك للنادي الأهلي فقط لإرضائك ليس قرار فني؟

لم أفكر من تلك المنظور لكي لا أُحبط نفسي ولكن طلب الأهلي لتجديد "متعب" هو فقط الذي كان أمامي.