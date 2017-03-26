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خاص| كوليبالي يرد على منتقديه: أعطني مباراة كل أسبوع ثم أطلق أحكامك

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خاص| كوليبالي يرد على منتقديه: أعطني مباراة كل أسبوع ثم أطلق أحكامك خاص| كوليبالي يرد على منتقديه: أعطني مباراة كل أسبوع ثم أطلق أحكامك

التحرير

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رفض سليماني كوليبالي، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي وصفه بـ «لاعب الفيديو»، قائلا «بالطبع لا يمكن تقييم أي لاعب سلبا أو إيجابا من خلال الفيديو».

وأضاف مهاجم الأهلي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»: التقييم يكون من خلال المشاركة المستمرة في المباريات.

وواصل كوليبالي تصريحاته: «أعطني مثلا مباراة كل أسبوع على الأقل ثم أطلق أحكامك عني بعد ذلك سواء نجحت أو فشلت وسوف أتقبل رأيك».

وأبدى اللاعب سعادته بالإشادة التي حصل عليها بعد المستوى الذي ظهر به في لقاء سكر الحوامدية اليوم، التي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلى لمواجهة الداخلية في الدوري.

وعن سر تألقه في ودية الأهلي أمام سكر الحوامدية، قال اللاعب: «الالتزام وتنفيذ تعليمات المدرب حسام البدري وكنت مصرا على أن أقوم بكل ما طلبه مني وأعتقد أن هذا سر تميزي اليوم».

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التحرير

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