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"سما المصري" تقدم برنامج ديني في رمضان

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"سما المصري" تقدم برنامج ديني في رمضان "سما المصري" تقدم برنامج ديني في رمضان

قالت الفنانة الاستعراضية سما المصري، أنها دائمًا ما تسعى لأعمال جديدة لها أهداف، ومختلفة عن ما قدمته فيما سبق.

 
وأكدت – في تصريح خاص لبواية أخبار اليوم - أن إحدي القنوات الشهيرة عرضت عليها تقديم برنامج "عقوق الوالدين" في رمضان المقبل، إلا أنها مازالت تفكر في الأمر بسبب إصرار القناة علي إرتدائها للحجاب كشرط للبرنامج.
 
وأضافت أنه إذا تم الاتفاق بينها وبين إدارة القناة، سيتم تسجيل الحلقات بدءًا من إبريل المقبل، والتي من المقرر أن تستضيف خلالها نخبة من الشيوخ والعلماء الكبار، حيث يدور في إطار ديني اجتماعي.
 
وفيما يخص الهجوم الذي من الممكن أن تواجهه، قالت "سما": "الناس مش متوقعة ده مني.. ويمكن اللي يتريق عليا يتفرج فيتعلم حاجة كويسة مني".
 
وأوضحت أنها معجبة بالفكرة لأنها تهوي الأفكار الجديدة، والتي تعد "مطرقعة" حسب وصفها،مؤكدة أنهاستشارك في عمل فني قريبًا، كان من المفترض أن يتم تصويره خلال هذه الفترة، إلا أنه تم تأجيله لبعد العيد.
 
المصدر : الموجز

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