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محافظ الدقهلية يكلف بتوفير الدعم الكامل لـ "الرضيعة" ضحية الاغتصاب

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محافظ الدقهلية يكلف بتوفير الدعم الكامل لـ "الرضيعة" ضحية الاغتصاب محافظ الدقهلية يكلف بتوفير الدعم الكامل لـ "الرضيعة" ضحية الاغتصاب

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

كلف محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، بتوفير الدعم الكامل لعائلة الرضيعة ضحية التعدي الجنسي في مركز بلقاس، مشددًا على إفادته بتقارير دورية عن وضع الطفلة واحتياجاتها الطبية لتلبيتها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ عائلة الطفلة الضحية، اليوم الأحد، حيث أعرب عن حزنه من هول الواقعة، التي وصفها بأنها "تخطت حدود الإنسانية"، مشيدًا بجهود مباحث مركز بلقاس وسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، تلقى الجمعة إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بلقاس من سيدة تتهم جارها بالتعدي جنسيًا على ابنتها التي تبلغ من العمر عامًا وثمانية أشهر، وضبط المتهم واعترف بتفاصيل ارتكابه جريمته، ودل على والدته التي شاركته الجريمة بالتستر عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية اليوم القبض على والدة المتهم التي أحيلت للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات.

وكانت النيابة قررت أمس حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابة، فيما أشار التقرير المبدئي لمستشفى بلقاس المركزين إلى تهتك بالعضو الأنثوي للطفلة، تطلب إجراء جراحة عاجلة لإنقاذها.

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