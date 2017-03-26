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ضبط 19 صقرًا حيًا بحوزة راكب قطار في قنا

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ضبط 19 صقرًا حيًا بحوزة راكب قطار في قنا ضبط 19 صقرًا حيًا بحوزة راكب قطار في قنا

مصراوي Masrawy

ضبط 19 صقرًا حيًا بحوزة راكب قطار في قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

ضبطت قوة أمنية برئاسة المقدم فهد الهواري، رئيس مباحث سكك حديد قنا، 19 صقرًا حيًا من نوع "lanner falcon" داخل 4 صناديق ورقية في إحدى عربات قطار قادم من أسوان في اتجاه القاهرة.

وكانت قوة تمشيط القطارات في محطة سكك حديد قنا اشتبهت في 4 صناديق ورقية بإحدى عربات قطار متجه إلى القاهرة، بتفتيشها عُثر داخلها على 19 صقرًا.

وقال المقدم فهد الهواري إن الصقور عُثر عليها مع شخص قادم من أسوان، أقر خلال التحقيقات أنه كان بصدد تسليمها إلى آخر في الإسكندرية.

تم التحفظ على الصقور بمعرفة النيابة لحين تسليمها لوزارة البيئة وإدارة المحميات، وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.​

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