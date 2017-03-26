الإداري تقضي بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس من الزمالك

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية كل من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بصفاتهم القانونية.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس النادي لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، إلا أنه تعرض للتنكيل من رئيس نادي الزمالك الحالي، فور توليه المسئولية، وشطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤسائه.