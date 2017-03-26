مدير الحماية المدنية: استغرقنا 10 ساعات لانتشال جثة ضحية "عقار بولاق"

كتب - فتحي عمر:

انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثة متوفٍ من تحت أنقاض عقار بولاق أبوالعلا الذي انهار، أمس السبت، فيما غادر المصابون المستشفى باستثناء سيدة تتلقى العلاج.

وأكد اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في تصريحات لمصراوي، أن رجال الدفاع المدني انتشلوا جثة حسين الليثي 73 سنة بعد 10 ساعات من أعمال البحث باستخدام الآلات الخفيفة ومعدات حديثة.

وقال العميد مصطفى بيرم، مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا، إن جهود البحث والانتشار استمرت منذ الساعة الحادية عشر مساء حتى الثانية عشر ظهرا دون ملل.

واستعان رجال الحماية المدنية بـ 25 من عمال الحي والمقاولات العامة؛ لرفع الأنقاض، وإنقاذ قاطني العقارات.

وصرحت النيابة برئاسة المستشار أحمد عبد الحكيم، بدفن وتشريح جثة الضحية، حيث كشفت المعاينة، انهيار العقار رقم 7 الذي تسبب في انهيار جزئي للجهة اليمنى من العقار رقم 13، ورقم 5.

وأصيب 10 أشخاص، تم نقل 8 منهم إلى مستشفى الهلال، واثنين إلى مستشفى الساحل التعليمي، حيث غادروا جميعهم باسثناء سيدة مصابة بكسور متفرقة.