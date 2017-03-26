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مواجهة الفكر المتطرف على طاولة ندوة بأكاديمية الشرطة

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مواجهة الفكر المتطرف على طاولة ندوة بأكاديمية الشرطة مواجهة الفكر المتطرف على طاولة ندوة بأكاديمية الشرطة

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

تنظم وزارة الداخلية ،الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف" بمقر أكاديمية الشرطة - مركز بحوث الشرطة، بحضور العديد من القيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وبمشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة.

وتهدف الندوة إلى التوعية من مغبة كافة أشكال ومظاهر التطرف والإرهاب الفكري، والمساهمة في بناء شخصية إيجابية داعمة للمجتمع تنبذ التطرف الفكري، وداعمة للحضارة والتقدم والإنسانية.

يأتي ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة مؤسسات الدولة؛ للتصدي للأفكار المتطرفة التي يتبناها مجموعة من الإرهابيين، الذين يبنون فكرهم على جملة من الآراء المتشدده الشاذة، واتخاذها منطلقا لتبرير أعمالهم الإجرامية التي تستنزف الطاقات الرئيسية للمجتمع، وتهدد الأمن والسلام الاجتماعي.

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