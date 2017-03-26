الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

القاهرة – (مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تشكيل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونشرت الجريدة عددها الصادر اليوم، بنود القانون التي تنص على أن يُشكل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البيئة والصحة والسكان والتجارة والصناعة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وسعيد عادل الألفي ومحمد حسن شكري خبراء في مجال سلامة الغذاء.

وأوضحت أن هذا القرار يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.