سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2017 بالسوق المصرية

شيماء مصطفى

يشهد السوق الأصفر حالة من عدم الاستقرار في سعر الذهب خلال هذه الأيام ، وخاصة مع تذبذب سعر الدولار في السوق المصرية، ويعاني أصحاب المحلات من حالة الركود الشديدة في نسبة المبيعات خلال الوقت الراهن.

سعر الذهب اليوم

أكد مصدر بالسوق أن سعر جرام الذهب عيار 12 قد سجل 358جنيهاً بينما جرام عيار14 قد استقر عند 417 جنيهاً، أما عيار18 سجل 537جنيه، و جرام الذهب عيار 21 الأكثر استعمالاً في السوق المصرية سجل 626 جنيها، كما تراجع سعر جرام عيار 24 ليصل إلى 715جنيها، واستقر جنيه الذهب عند 5008جنيهاً.

ومن الجدول التالي يمكنك التعرف على أسعار الذهب في السوق المصرية:-

الشباب والذهب

على الرغم من تراجع سعر الذهب اليوم، إلا أنه يوجد حالة الركود خلال الفترة الحالية في مبيعات الذهب، كما قام مجموعة من الشباب بعمل دعوات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعة شراء الذهب وخاصة في عملية إتمام الزواج.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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