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سعر الدولار في نهاية اليوم بالسوق السوداء والبنوك الرسمية وسط توقعات مثيرة للخبراء

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سعر الدولار في نهاية اليوم بالسوق السوداء والبنوك الرسمية وسط توقعات مثيرة للخبراء سعر الدولار في نهاية اليوم بالسوق السوداء والبنوك الرسمية وسط توقعات مثيرة للخبراء

شهد اليوم تحركات طفيفة في بعض البنوك الرسمية، كما شهد اليوم سعر الدولار في السوق السوداء ارتباكاً في التعاملات المسائية، حيث يوجد حالة كبيرة من الحذر خوفاً من الخسارة المالية الكبيرة بسبب تذبذب الأسعار.

توقعات الخبراء

ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي الدكتور ” رشاد عبده” مواصلة الدولار ارتفاعه خلال الأيام القادمة القادمة وتخطيه حاجز الـ20، حيث اتفق معه في وجهة النظر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، وذلك بسبب قرب شهر رمضان وإقبال المستوردين على الدولار.

 

الدولار في السوق السوداء

أكد مصدر بالسوق السوداء المصرية، أنه يوجد حالة كبيرة من الارتباك الشديد في السوق السوداء خلال هذه الأيام، وأكد المصدر لـ” محرر فايف” أن سعر الدولار اليوم يتراوح ما بين  18.20جنيهاً و 18.30 جنيهاً للبيع، حسب مكان البيع والشراء في محافظات جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم

تحرك جديد للدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي وبنك مصر إيران :-

ويمكنك من الجدول التالي معرفة معظم البنوك :-


المصدر / مصرفايف

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