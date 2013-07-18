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بورسعيد تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة

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بورسعيد تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة بورسعيد تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة

أكد عبد العزيز حمدى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ببورسعيد ونائب رئيس المجلس الأعلى على مستوى الجمهورية فى تصريحات لليوم السابع، أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام غير مسبوقة، حيث احتلت بورسعيد المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 88% بزيادة عن النسبة العامة بنحو10% وبلغت نسبة النجاح على مستوى الجمهورية 77%.

وقال عبد العزيز، إن هذه النتيجة تؤكد الدور الذى بذله الطلاب وأسرهم والقافلة التعليمية ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم التى أسهمت فى المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال مستشارين ومتخصصين فى كافة المواد.

فى السياق ذاته، أكد عبد العزيز نجاح 3 طلاب من ألتراس المصرى أدوا امتحانات الثانوية العامة داخل محبسهم بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية رغم الظروف المحيطة بهم.

ومن جهة أخرى، أكد عبد العزيز، أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين سوف يكرم أوائل الثانوية العامة والفنية والأزهرية وجميع الشهادات إيمانا بالدور الإيجابى الذى بذله الطلاب من أجل التفوق نحو مستقبل أفضل.

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