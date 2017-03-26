إصابة لواء شرطة وسائقه في انقلاب سيارة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب لواء شرطة في مديرية أمن أسوان وسائقه، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة شرطة على طريق (أسوان - أبو سمبل).

وكان مدير أمن أسوان، اللواء مجدي موسى، تلقى إخطارًا بانقلاب سيارة شرطة في الكيلو 150 طريق (أسوان - أبو سمبل), قرب منطقة عمدا والسبوع الأثرية.

أسفر الحادث عن إصابة اللواء طارق نيازي بمديرية أمن أسوان، وسائق السيارة، واللذان نُقلا إلى مستشفى أسوان الجامعي للعلاج.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.​