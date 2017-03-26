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عبدالعال رافضًا التراجع عن إحالة "الحريري" للقيم: "هاجمني ولابد من وقفه"

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عبدالعال رافضًا التراجع عن إحالة "الحريري" للقيم: "هاجمني ولابد من وقفه" عبدالعال رافضًا التراجع عن إحالة "الحريري" للقيم: "هاجمني ولابد من وقفه"

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي: 

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وساطة النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، من أجل العفو عن النائب هيثم الحريري، بعد قرار إحالته إلى لجنة القيم، لوصفه رئيس البرلمان، بأنه مخل بلائحة المجلس.

وقال عبد العال، في الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: "أنا خرجت 40 جيل من كلية الحقوق، وأعلم كل العلم بالقانون، وهو في النهاية يقولي أنا بخالف اللائحة".

وتابع: "لابد من وقفه مع هيثم الحريري، لأنه تعود الهجوم عليّ في وسائل الإعلام والصحافة وفي النهاية يتهمني بمخالفة اللائحة".

ونشبت مشادة كلامية خلال الجلسة العامة، بعدما اتهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب هيثم الحريري، بأن يخل بنظام القاعة، بسبب محاولة الأخير الحصول علي الكلمة.

فيما رد النائب هيثم الحريري، على الدكتور علي عبد العال، قائلًا "وأنت تخل باللائحة الداخلية للمجلس".

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