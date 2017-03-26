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رئيس الحكومة يناقش مقترحات نقل الوزارت إلى العاصمة الإدارية

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رئيس الحكومة يناقش مقترحات نقل الوزارت إلى العاصمة الإدارية رئيس الحكومة يناقش مقترحات نقل الوزارت إلى العاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السع

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

واستعرض المجتمعون الأفكار والمقترحات المتعلقة بأسلوب تنفيذ عملية نقل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الادارية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر نقلة حضارية كبيرة يتم تنفيذه وفق فكر وأسلوب جديد متطور، مؤكداً على ضرورة العمل بالتوازي على تطوير منظومة العمل داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطبيق أحدث الأساليب الإدارية بما يسهم في النهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية ورفع كفاءة الأداء وقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو ما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري في مختلف القطاعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض المجتمعون، التصور العام لكافة الاحتياجات المطلوبة لمختلف الوزارات والجهات التي سيتم نقلها إلى مقر العاصمة الادارية الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة قيام الوزارات بمراجعة احتياجات ومتطلبات العمل الخاصة بها، وذلك وفقاً لرؤية وخطة كل وزارة لتطوير العمل في المستقبل.

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مصراوي Masrawy

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