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"الإحصاء" يناشد المواطنين مجددًا في المشاركة بتعداد السكان عبر الهاتف

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"الإحصاء" يناشد المواطنين مجددًا في المشاركة بتعداد السكان عبر الهاتف "الإحصاء" يناشد المواطنين مجددًا في المشاركة بتعداد السكان عبر الهاتف

مصراوي Masrawy

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

القاهرة- (مصراوي):

ناشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، المواطنين بضرورة الإتصال بالخط الأرضي المجاني (08007771777) في حاله عدم ذهاب مندوب التعداد لهم وذلك لإنهاء مرحلة حصر المباني.

وطالبت رباب مصطفى، المنسق الإعلامي للجهاز في بيان صحفي، الأحد، أن ذلك نظرًا للأهمية القصوي للتعداد في رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.

وينفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليًا، التعداد السكاني لحصر المباني والسكان والمنشآت لعام 2017، ويعد التعداد الحالي هو التعداد الـ14 في سلسلة التعدادات السكانية لمصر والتي بدأت منذ عام 1982.​

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