«الصحة العالمية» تدعم مصر في مكافحة «الإيدز والسل»

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أصدر مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، تقريره السنوي الخاص بعمل المنظمة خلال عام 2016، لدعم البرامج الرئيسية المتفق عليها مع الحكومة.

ومن أبرز ما جاء فيه، العمل الذي تقوم به المنظمة بالتعاون مع عدة شركاء لتقديم المساعدة الفنية في وضع قانون للتأمين الصحي سيكون محركاً أساسياً لإصلاح صحي شامل، حيث يتم حاليا إجراء دراسة شاملة لإنشاء نظام وطني موحد لتكاليف الخدمات الصحية في مصر.

ووفقاً للتقرير، دعمت المنظمة بناء قدرات أطباء التوليد فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم السريرية، وبالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية على تقديم المشورة في مجال الرضاعة الطبيعية من أجل تهيئة بيئة صديقة للأم والطفل في المستشفيات طبقاً لتوصيات المنظمة، دعمت المنظمة تعزيز القدرة التقنية لمديري صحة الأم والطفل على نظام مراقبة وفيات الأمهات ووضع خطة عمل للوقاية منها. كذلك دعمت المنظمة الحكومة المصرية في تنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بالحماية الصحية والبيئة، وذلك من خلال دعم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة البيئية. بالإضافة إلى ذلك اعتمدت مصر، بدعم من المنظمة، خططاً وقائية لإدارة المياه والمرافق الصحية.

وتابع التقرير "واصلت المنظمة تعاونها مع وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، حيث تم توسيع نظام مراقبة الأمراض غير السارية لتشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في عام 2016، ووضعت خطة عمل وطنية للأمراض غير السارية وخطة وطنية لمكافحة السرطان، والتي تستعد الحكومة المصرية لإطلاقها، بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة المعهد القومي للتغذية من أجل تحقيق هدف خطة العمل العالمية المتمثل في خفض استهلاك الملح بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025، أيضاً دعمت المنظمة مبادرة خفض الدهون الكلية والمشبعة في المنتجات الغذائية، ودعمت مبادرة تكنولوجيا الهاتف المحمول من أجل حياة صحية وتطبيق البرنامج القومي المسمى «صحتك في رسالة» " .

وفي مجال مكافحة الأمراض المعدية، تم وضع استراتيجية وطنية للتنفيذ وخطة تنفيذ للبرنامج الوطني للوقاية من فيروس الالتهاب الکبدي ومکافحته بدعم من المنظمة، بالإضافة إلي إنتاج أفلام توعية وعرضها في التلفزيون والإذاعة، كما قامت منظمة الصحة بتنظيم بعثة خاصة لدعم وزارة الصحة والسكان في وضع استراتيجية وطنية لفحص فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي سي.

وأضاف التقرير يُعتبر ضمان سلامة الحقن أيضاً من بين الأنشطة ذات الأولوية للمنظمة، كما تعمل المنظمة في مصر على تسهيل نقل التكنولوجيا من خلال دعم المصنعين الوطنيين للحصول على الدعم الفني اللازم لإنتاجج حقن ذاتية التدمير محلياً.

وتابع " دعمت المنظمة الحكومة المصرية في وضع الخطط الاستراتيجية الوطنية لكل من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز والسل»، وتوفر المنظمة باستمرار شراء الأدوية الأساسية المضادة للملاريا التي لحالات الملاريا القادمة من الخارج، وفي مجال الأمراض المهملة، تعملل المنظمة بشكل وثيق مع الوزارة لدعم الجهود المبذولة للقضاء على البلهارسيا، ودعمت الوزارة في رسمم خرائط توزيع البلهارسيا في المناطق المنخفضة التوطن، وقامت أيضاً المنظمة والوزارة بتنفيذ أول حملة وطنية لإزالة الديدان الطفيلية استهدفت حوالي مليوني طفل من تلاميذ المدارس، وقدمت المنظمة 12.5 مليون قرص من عقار ميبيندازول" .

كما تدعم المنظمة الحكومة المصرية في تعزيز برنامج التحصين ودعمت عمل الوزارة الساعي إلى إبقاء مصر خالية من شلل الأطفال منذ أن أُعلنت بلداً خالياً من هذا الوباء عام 2006، وقدمت المنظمة الدعم في تنفيذ حملات التحصين الوطنية والتحصين المحدود، فضلاً عن أنشطة مراقبة وتقييم الحملات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه الحملات.

ودعمت المنظمة تحديث قدرة التنسيق الوطنية في اللوائح الصحية الدولية، وتعمل بالتعاون مع إدارة الحجر الصحي على تعزيز القدرات الأساسية للصحة العمومية في نقاط الدخول المعينة في المحافظات الحدودية والمطارات.وقد تم تنظيم بعثة في مصر أوائل عام 2016 لاستعراض التأهب والتصدي لعدوىى فيروس زيكا في مرافق صحية مختارة في القاهرة وأسيوط وديروط والتي شاركت بنشاط في التصديي لتفشي حمى الضنك المحدودة في أسيوط.

كما عملت المنظمة على إدخال نظام مراقبة لالتهاب السحايا والتهاب الدماغ بالوزارة لثماني محافظات، كما دعمت المنظمة تدابير المراقبة والوقاية والمكافحة للكلب وداء البروسيلات وحمى الوادي المتصدع في المحافظات ذات المخاطر العالية.

وتعمل المنظمة والوزارة على تقديم حزمة السياسات الستة المكونة لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وعلاوة على ذلك، تم تقديم الدعم الفني فيي مراجعة وتحديث كتيب مكافحة العدوى لهيئة الإسعاف المصرية.

وفي عام 2016، بلغ إجمالي الدعم المقدم في مصر أكثر من 5.9 مليون دولار أمريكي، ورغم مواجهة العديد من التحديات تمكنت المنظمة في مصر من تلبية الاحتياجات الناشئة ومواصلة الالتزام بتنفيذ برنامجج الأولويات الاستراتيجية المتفق عليه مع وزارة الصحة والسكان في الوقت ذاته، وتجدر الإشارة إلى أن أحدد أهم التأثيرات على عمل المنظمة مع الحكومة يتمثل في التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 والتي تتبناها مصر من أجل رؤية 2030 للتنمية المستدامة التيي سيكون لها تأثير كبير على الصحة والتنمية لشعب مصر.