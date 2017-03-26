الحكومة تتفاوض مع العاملين بالضرائب.. والنقابة تهدد بالإضراب

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كتب - محمد عاطف

قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إنهم سيدخلون في مفاوضات مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لعرض مطالبهم التي اتفقوا عليها بعد مشاورات مع كافة أفرع النقابة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح كعيب في بيان، أن المطالب التي سيتم التفاوض عليها الشهر المقبل، تتمثل في حل قضية التسويات الخاصة بالعاملين، وعدم تحويل الموظفين للنيابة الإدارية، والمساواة في الحوافز بالمصالح الإيرادية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية تطوير شامل وصرف شيكات صندوق الأغراض الاجتماعية، إضافة إلى إنشاء صندوق الرعاية الصحية.

كما تضمنت المطالب: "تعديل قواعد صرف حافز التحصيل، وإعلان الوظائف القيادية بشفافية، وإدراج مأموريات الضرائب العقارية في جل المحاسبين والمراجعين ، ووجود ضبطية قضائية لكافة العاملين بالمصلحة"، بحسب "كعيب".

وتابع: "سننظم احتجاجات في الأيام العشرة الأخيرة من إبريل المقبل، أمام مقري مجلس الوزراء والمالية، إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا، إضافة للإعلان عن الإضراب، والذي سيتم تنظيمه بكافة مأموريات الضرائب العقارية، وذلك إن انتهت المفاوضات لطريق مسدود".

وكانت النقابة استنكرت في 4 أغسطس الماضي تأخر تسويات 1600 عامل بالمصلحة من الحاصلين على شهادات عليا قبل دخولهم الخدمة.

يُذكر أن موظفي الضرائب نظموا وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان ، بمحيط مجلس الوزراء في 10 أغسطس الماضي وذلك بعد أن منعتهم قوات الأمن من تنظيمهم الوقفة في الأسبوع الذي سبقها أمام مجلس النواب بعنوان عزاء في مجلس النواب.