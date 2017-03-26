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إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على النيل في 16 محافظة

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إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على النيل في 16 محافظة إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على النيل في 16 محافظة

التحرير

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أفاد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، قامت - منذ بدء حملة الإزالات الحالية على نهر النيل في يوم 7 مارس الماضي، بإزالة 3404 حالة تعد على النيل، متنوعة بين مبانِ سكنية وأعمال ردم وحوش ومزارع دواجن وفيلات.

وتابع: "إزالة 98 حالة في أسوان، قنا 58، والأقصر 147، سوهاج 129، أسيوط 155، المنيا 327، بني سويف 168، الجيزة 251، القاهرة 99، القليوبية 8، البحيرة 426، كفر الشيخ 330، الدقهلية 211، الغربية 521، المنوفية 75، وأخيرا في دمياط 215"؛ ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ 5 يناير 2015، 20404 حالة.

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