الكيلو وصل 40 جنيها.. ارتفاع أسعار الأسماك بأسوان بعد غلق بحيرة ناصر

التحرير

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قرار وقف الصيد داخل بحيرة ناصر، الذي اتخذته اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية برئاسة محافظ أسوان، اعتبارا من 15 مارس الجارى ولمدة شهرين، بهدف العمل على تنمية الثروة السمكية، ألقى بظلاله على الشارع الأسوانى، حيث ارتفعت أسعار الأسماك وبخاصة "النيلية" لتسجل أعلى زيادة لها منذ حفر بحيرة ناصر، وقفز سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 35 و 40 جنيها، فى ظل قلة المعروض من الأسماك مع إغلاق البحيرة.

قال يسرى الشيخ، موظف، إن قرار إغلاق بحيرة ناصر، أشعل أسعار الأسماك داخل المحافظة، باعتبار أن الأسعار مرتبطة بسياسة العرض والطلب، حيث استغل بعض تجار الأسماك الفرصة لصالحهم فى رفع الأسعار من جانبهم دون أى رقابة تموينية، كاشفا فى الوقت ذاته أن معظم الاسماك المتواجدة داخل الأسواق من الأنواع النيلية.

وأضاف أنه كان يستوجب على أجهزة المحافظة المعنية ومديرية التموين تخزين كميات كبيرة من الأسماك قبل تاريخ اغلاق البحيرة ووقف أنشطة الصيد بهدف طرحها داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع والبيع للوفاء باحتياجات المواطنيين خلال فترة التوقف فى ظل أن معظم الأسر الأسوانية تعتمد بشكل أساسى على الاسماك فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.

وأعتبر الشيف رجب سعيد، صاحب مطعم أسماك، أنه قرار وقف الصيد بالبحيرة دفع عدد كبير من أصحاب محال الأسماك إلى شراء احتياجاتهم من السوق السوداء والأنواع الأخرى من الأسماك البحرية والنيلية وخاصة الصينية التى يتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية، دون أسماك بحيرة ناصر البلطى المعروفة، الأمر الذى عاد بانعكاساته على رفع الأسعار سواء لأنواع المشوى والمقلى من الأسماك داخل معظم المحال والمطاعم، ما أدى إلى انخفاض عملية البيع بسبب عزوف المواطنيين على شراء الأسماك بهذه الأسعار.

وقال سعيد إن جميع محال بيع الأسماك الشهيرة بأسوان تأثرت بفضل توقف نشاط الصيد حاليا داخل بحيرة ناصر، محذرا فى الوقت ذاته من قيام بعض معدومي الضمير بطرح كميات من الأسماك داخل الأسواق مجهولة المصدر التي تمثل خطرا بالغا على صحة المواطنيين.

بدورة قال اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إن قرار وقف الصيد الذى اتخذته اللجنة الاشرافية العليا للثروة السمكية، قرار صائب حاليا.

وأضاف موسى لـ "التحرير" أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع القوات المسلحة تحملت تنفيذ هذا القرار بهدف العمل على تنمية الثروة السمكية بالشكل المطلوب، فضلا عن التصدى لمافيا تهريب الأسماك التى استنزفت موارد البحيرة السمكية خلال السنوات الماضية.

وعن ارتفاع أسعار الاسماك فى الاسواق، أوضح مدير الأمن «نواجه ذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة للتصدب بالمتلاعبين بقوت الشعب ومعدومى الضمير».

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية خلال فترة وقف الصيد مؤخرا نجحت فى ضبط أكثر من طنين من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر، التي يتم صيدها بالمخالفة لقرار وقف الصيد، فضلا عن مصادرة وضبط عشرات المراكب والقوارب ومعدات الصيد المخالفة خلال تلك الفترة، والتى كان اخرها ضبط 5 سيارات تهريب أسماك محملة بكميات كبيرة من الأسماك المعدة للتهريب.