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الجندي: «أسطح المنازل مأوى لمخلفات الحرب العالمية.. ربنا هيحاسبنا»

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الجندي: «أسطح المنازل مأوى لمخلفات الحرب العالمية.. ربنا هيحاسبنا» الجندي: «أسطح المنازل مأوى لمخلفات الحرب العالمية.. ربنا هيحاسبنا»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، اليوم الأحد، إن " لديها جبال من القمامة، ولا تستفيد منها"، لافتًا إلى أن سعر الطن يصل إلى 6 آلاف جنيه.

أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "DMC": “شيء طبيعي جدًا مع هذا العدد السكاني أن يكون هناك مخلفات، إلا أن هذه الأرقام مبالغ فيها"، مشددًا على أن "الزبالة ثروات من البلاستيك والمعادن والمألكولات التي يمكن أن تحول إلى سماد وأعلاف"، ولفت إلى أن "هذه الثروات تصدر إلى الصين لتستفيد منها ثم تعود لنا في صورة لعب ومصنوعات".

تابع: “لو عايز تعرف حضارة أي بلد، بص من الطيارة على أسطح البيوت، إحنا عندنا بنلاقي مخلفات الحرب العالمية التالتة موجودة على أسطح المنازل، أي واحد بيغير البانيو أو عجل الكاوتش أو الكراسي القديمة وغيرها، ويقولك أهو ينفع بلاش نرميها، كل ده ربنا هيحاسبنا عنه وهنُسأل أمام الله"، مشدّدًا على أن "الله لا يحب إلا المتطهرين، والنظافة من الإيمان".

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