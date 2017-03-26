قابيل: الدول العربية ستساند جهود مصر لرعاية اللاجئين

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هناك توجها عربيا لدعم ومساندة الدول المستضيفة للاجئين، وعلى رأسها مصر التي تحتضن على أراضيها 5 ملايين لاجئ يحظون بالرعاية الكاملة.

وقال "قابيل"، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي اختتم أعماله اليوم الأحد في الأردن، تحضيرا للقمة العربية التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، إن "هناك توجها عربيا بمساندة الدول التي تعاني من موجات اللاجئين ومنها مصر والتي تحتضن 5 ملايين لاجئ ولا يوجد بها أية معسكرات للاجئين والذين يلقون معاملة كريمة ويعيشونن بين أفراد الشعب المصري"، مشيرا إلى أن هذه المساندة قد تكون عبر خلق وظائف لهؤلاء اللاجئين بحيث "نخفف من العبء الذي يتحمله اقتصاد الدولة المستقبلة للاجئين" .

وأكد "قابيل" أهمية الموضوعات والملفات التي تم بحثها خلال الاجتماع ووصفها بأنها "مهمة للغاية " على صعيد التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "قابيل" إن من بين الموضوعات المهمة التي تم التباحث بشأنها خلال اجتماع اليوم ، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وكيفية إزالة العوائق الموجودة حاليا التي تحول دون إقراره ، مشيرا إلى أن حجم التجارة العربية البينية لا يتجاوز 10% من إجمالي حجم التجارة العربية مع العالم "وهي نسبة متواضعة".

وأضاف "قابيل" أنه تم التباحث أيضا حول الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية لزيادة الثروة السمكية وتقنين أساليب الصيد، والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.

وأوضح أنه تم الحديث خلال الاجتماع على "اقتصاد المعرفة العربية" ، وكذلك تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان حتى نستطيع الوصول إلى تحقيقق الأمن الغذائي العربي .

وأشار إلى أنه تمت مناقشة نتائج المؤتمر الوزاري حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية.. الأسباب والمعالجات" الذي عقد في 28 فبراير الماضي في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وأجندة تنمية المرأة.