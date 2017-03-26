حزب أنجيلا ميركل يفوز في انتخابات إقليمية في مقاطعة السار

برلين - (أ ف ب):

حقق حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المحافظ فوزًا كبيرًا، الأحد، في انتخابات إقليمية جرت في مقاطعة السار، حاصدًا نحو 40 % من الـصوات، ووجه صفعة إلى الاشتراكيين الديموقراطيين، بحسب تقديرات شبكات التلفزيون.

وأعلنت شبكتا التلفزيون الحكوميتان "ايه آر دي" و"زد دي إف" أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي جاء متأخرًا كثيرًا عن حزب ميركل ولم يجمع سوى ما بين 29% و30% من الأصوات.

واعتبرت هذه الانتخابات اختبارًا لقدرة الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز على زعزعة موقع ميركل بعد بقائها في السلطة لمدة 12 عامًا.