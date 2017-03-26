اعتقال أكثر من 700 شخص في موسكو خلال تظاهرة ضد الفساد

موسكو - (أ ف ب):

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 700 شخص، الأحد، خلال تظاهرة ضد الفساد جمعت الآلاف في وسط موسكو تلبية لدعوة المعارض ألكسي نافالني الذي كان بين المعتقلين، وفق ما أفادت منظمة "أو في دي انفو" المتخصصة في رصد التظاهرات.

وكتبت المنظمة على تويتر "تم اعتقال 700 شخص على الأقل".

وفي وقت سابق، تحدثت شرطة موسكو عن اعتقال نحو 500 شخص خلال التحرك غير المرخص له الذي اعتقل فيه نافالني أيضًا المنتظر مثوله، الإثنين، أمام قاض التحقيق، بحسب مقربين منه.