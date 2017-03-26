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"السكك الحديدية" تستطلع رأي الركاب حول خدمات​ القطارات

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مصراوي Masrawy

هيئة السكك الحديدية

كتب – عبدالله قدري:

أجرت هيئة السكك الحديدية، الأحد، استطلاعًا لرأي الجمهور عن خدمات القطارت، حيث طرحت عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بالإضاءة ودورات المياه والأبواب.

وتضمنت الاستمارة التي وزعت على الركاب بعض الأسئلة عن (الإضاءة - دورات المياه - مياه الشرب - خروج القطار في الموعد - موعد الوصول - إحكام غلق الأبواب - إحكام غلق النوافذ - أسلوب تعامل عمال الهيئة مع الركاب - الباعة الجائلين).

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