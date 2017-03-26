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إحالة هيثم الحريري للتحقيق لانتقادة رئيس النواب

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إحالة هيثم الحريري للتحقيق لانتقادة رئيس النواب إحالة هيثم الحريري للتحقيق لانتقادة رئيس النواب

مصراوي Masrawy

النائب هيثم الحريري

كتب- أحمد علي:

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة النائب هيثم الحريري إلى التحقيق من قبل هيئة المكتب بسبب ما وصفه بتطاوله على رئيس المجلس .

وانتقد الحريرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إدارة الدكتور على عبدالعال للجلسة العامة.

وقال علي عبدالعال لـ"الحريري": "انت بتخل بالنظام داخل الجلسة بمحاولة الحصول على الكلمة دون إذن" فرد الحريري: "وأنت بتخل باللائحة".

وعقّب عبدالعال على حديث الحريري مرددًا : "أنا باخل باللائحة ... أنا باخل باللائحة".

ودعا رئيس المجلس، باقي الأعضاء في الجلسة العامة للتصويت على إحالة "الحريري" للتحقيق وهو الأمر الذي وافق عليه النواب.

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مصراوي Masrawy

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