إحالة هيثم الحريري للتحقيق لانتقادة رئيس النواب

النائب هيثم الحريري
كتب- أحمد علي:
قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة النائب هيثم الحريري إلى التحقيق من قبل هيئة المكتب بسبب ما وصفه بتطاوله على رئيس المجلس .
وانتقد الحريرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إدارة الدكتور على عبدالعال للجلسة العامة.
وقال علي عبدالعال لـ"الحريري": "انت بتخل بالنظام داخل الجلسة بمحاولة الحصول على الكلمة دون إذن" فرد الحريري: "وأنت بتخل باللائحة".
وعقّب عبدالعال على حديث الحريري مرددًا : "أنا باخل باللائحة ... أنا باخل باللائحة".
ودعا رئيس المجلس، باقي الأعضاء في الجلسة العامة للتصويت على إحالة "الحريري" للتحقيق وهو الأمر الذي وافق عليه النواب.
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