إحالة هيثم الحريري للتحقيق لانتقادة رئيس النواب

كتب- أحمد علي:

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة النائب هيثم الحريري إلى التحقيق من قبل هيئة المكتب بسبب ما وصفه بتطاوله على رئيس المجلس .

وانتقد الحريرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إدارة الدكتور على عبدالعال للجلسة العامة.

وقال علي عبدالعال لـ"الحريري": "انت بتخل بالنظام داخل الجلسة بمحاولة الحصول على الكلمة دون إذن" فرد الحريري: "وأنت بتخل باللائحة".

وعقّب عبدالعال على حديث الحريري مرددًا : "أنا باخل باللائحة ... أنا باخل باللائحة".

ودعا رئيس المجلس، باقي الأعضاء في الجلسة العامة للتصويت على إحالة "الحريري" للتحقيق وهو الأمر الذي وافق عليه النواب.