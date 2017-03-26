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"المالية": 240 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة

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"المالية": 240 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة "المالية": 240 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة

مصراوي Masrawy

الدكتور عمرو الجارحي

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن حجم الأجور والمرتبات بموازنة العام المالي القادم (2017- 2018) تبلغ 240 مليار جنيه، بزيادة 3 أضعاف عن الـ7 سنوات الأخيرة.

ونفى ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود نية لدى أو البرلمان لتخفيض أجور الموظفين والعاملين بالدولة.

جاء ذلك في اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، وما أثير حول أن البنك الدولي يشترط تخفيض المرتبات مقابل منح القرض.

وقال النائب: "نسبة الأجور بالنسبة للناتج المحلى ثابتة في الموازنة العامة للدولة (2017- 2018)، ولا نية لتخفيض الأجور".

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