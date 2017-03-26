أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (1)حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (1)

حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (2)حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (2)

حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (3)حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي (3)

كتب - علاء عمران:

‏أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد؛ إثر تصادم سيارتين ودراجة نارية بمحور المشير طنطاوي، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمحور المشير طنطاوى بين سيارة نقل وميكروباص ودراجة بخارية.

وتبين أن السيارة النقل تجاوزت الجزيرة الوسطى للطريق، فاصطدمت بالميكروباص والدراجة، حيث توقفت حركة المرور للمتجه من مناطق القاهرة إلى التجمع.

ووجه اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور إلى المكان؛ لإزالة حطام الحادث.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة

مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة