بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي

كتب - علاء عمران:

‏أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد؛ إثر تصادم سيارتين ودراجة نارية بمحور المشير طنطاوي، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمحور المشير طنطاوى بين سيارة نقل وميكروباص ودراجة بخارية.

وتبين أن السيارة النقل تجاوزت الجزيرة الوسطى للطريق، فاصطدمت بالميكروباص والدراجة، حيث توقفت حركة المرور للمتجه من مناطق القاهرة إلى التجمع.

ووجه اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور إلى المكان؛ لإزالة حطام الحادث.