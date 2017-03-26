بعد إحالة مسؤلين للمحاكمة بسبب «ساعة رضاعة».. تعرفي على حقوقك في قانون العمل

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أمرت النيابة الإدارية، أمس السبت، بإحالة 4 مسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، منها الامتناع عن منح إحدى الموظفات "الشاكية" ساعة الرضاعة المنصوص عليها قانونًا والأمر بخصم الإجازات الاعتيادية التي حصلت عليها بنسبة 100% من قيمة مواعيد العمل، مما ترتب عليه خصم 5370 جنيهًا منها بدون وجه حق بالإضافة إلى إهانة الشاكية باللفظ أمام زملائها، وهي الواقعة التي تطمئن الكثير من العاملات والأمهات، أن أمومتهن لن تحرمهن من حقوقهن الوظيفية بموجب قانون العمل، الذي يصون حقها كامرأة في 10 بنود قانونية نتعرف عليها في التقرير.

تحت بند تشغيل النساء في قانون العمل، تأتى المادة 88 التى تنص على عدم التمييز، وتنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم"، ولعل تلك المادة ترسي العدالة أكثر منها المساواة، إذ تراعى أوضاع العمل وترسي المساواة إن تماثلت الأوضاع، دون وجود معوقات أخرى تختص المرأة توضحها نصوص قانونية لاحقة.

وتراعي المادة 89 من القانون، إصدار الوزير المختص قرار بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وتشير المادة 90، إلى إصدار الوزير المختص قرار بتحديد الأعمال الضارة صحيًا أو أخلاقيًا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

وتحق المادة 91 للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا، بتعويض مساوٍ للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

وتؤكد المادة التالية على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتنص المادة 93 من القانون على حق العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ18 شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

وتحق المادة التالية للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر، الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

وتلزم المادة 95، صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ومن النصوص الإنسانية فى قانون العمل المادة 96، التي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر، في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص .

وتستثنى المادة 97 من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الفلاحة البحتة.