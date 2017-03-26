«حقا أشعر بالخجل».. مانويل جوزيه يعلن اعتزال التدريب لهذا السبب

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أفادت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي قد أعلن اعتزاله تدريب كرة القدم نهائيا.

وقال جوزيه في تصريحات نقلتها صحيفة «آبولا» البرتغالية، أنه شعر بالخجل للعمل في كرة القدم في ظل وجود عدة أسباب تساعد أندية وتنصفها على حساب أندية أخرى.

وقال جوزيه: "لقد قمت بتدريب الكثير من الأندية البرتغالية، ولكن لا تحدثوني عن بورتو، فهو ليس بالتوقيت المناسب للتحدث عن تحضير الأرواح وفتح القبور".

وتابع: "كان هناك العديد من المواقف المخزية التي تحدث لنا، ويكون العامل الحاسم فيها هو حكام المباريات، ولنرجع بالزمن سوياً عندما قاموا بشراء كل شيء كما يشترون الطعام من البائعين".

واختتم البرتغالي المخضرم: "هذا الوقت هو الأنسب لأقول خلاله أنني شعرت بالخجل للعمل في كرة القدم".

جوزيه شارك في تدريب الأهلي على ثلاث فترات، من 2001 حتى 2003، ثم فترة أخرى من 2004 حتى 2009، وفترة أخيرة من 2011 لـ2012.