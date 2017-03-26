استخراج الرقم القومي ووثائق السفر لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان

كتب - علاء عمران:

وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، باستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي، ووثائق السفر مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الثلاثة أيام الأخيرة من فترة انعقاد فعاليات الملتقى الدولي الأول لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل دورها المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري.

يأتي ذلك بالتزامن مع اضطلاع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية ودعم فعاليات "الملتقى الدولي الأول لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 24 - 31 مارس بالقاهرة، بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والعربية.