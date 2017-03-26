حماس تنتقد تصريح عباس بقبوله بـ22% من أرض فلسطين للسلام مع إسرائيل

غزة - (د ب أ):

انتقدت حركة "حماس" الإسلامية، الأحد، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى ألمانيا بشأن قبوله بـ22% من أرض فلسطين التاريخية لتحقيق السلام مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تصريحات عباس وتعتبرها "جريمة وطنية وشطبًا لحق شعبنا في أرضه وترسيخًا لأركان الكيان الإسرائيلي".

وأضاف برهوم "نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وأنه لا يحق لأي طرف مهما كان موقعه ومستواه التخلي عن أي شبر منها".

وكان عباس قال خلال كلمة في أكاديمية كونراد أديناور في العاصمة الألمانية برلين أول أمس، إنه يطالب بـ22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية وهي الحدود المحتلة منذ عام 1967 لتحقيق السلام مع إسرائيل.