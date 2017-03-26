أزهريون عن برنامج سما المصري «الديني»: «العبي غيرها»

التحرير

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أبدى علماء دين اعتراضهم على تقديم الفنانة سما المصري، برنامج بصبغة دينية، بعنوان "عقوق الوالدين"، وفق ما كشفت في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، موضحة أنه سيتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية في رمضان المقبل.

لا يجوز

وقال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، مضيفًا: "لكل مجال متخصصون، وبالمثل القرآن والعلوم الشرعية، فلا يجوز أن تقدم راقصة برنامج ديني تتحدث فيه عن حقوق الوالدين؛ لعدم تأهيلها شرعا وعلما".

وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أنه يتعين على الجميع عدم التطرق لمجالات الدين سواء للفتوى أو صدارة البرامج الدينية، إلا من توافرت فيه الشروط والتحصيل العلمي والشرعي؛ حتى يستطيع أن ينفع المجتمع بآراء علمية مستنيرة.

غير مستعدة

وبدورها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه يتعين على الجميع، أن يتقدم إلى ملعبه الذي يملك أدواته، مطالبة الفنانة سما المصري، بأنه إذا كانت غير مستعدة بالتأهيل العلمي والشرعي في الحديث عن عقوق الوالدين، فعليها أن "تلعب غيرها"، بحسب تعبيرها.

وأضافت، في تصريحات لـ"التحرير"، أنها لا تحجر على حقوق الغير، بل تقدم لها النصيحة بضرورة الابتعاد عن تلك المسائلة الشائكة، خاصة أنه غير المقبول أن تسعى من خلال ذلك البرنامج إلى الإثارة بالحديث بآراء شاذة، مؤكدة أن الحديث عن عقوق الوالدين أمر خطير، ويحتاج إلى مزيدا من الثقافة الشرعية الصحيحة لأنه يمس الأسرة المصرية بل الحياة الاجتماعية لسائر المسلمين.