فيديو| علي جمعة: لهذا السبب سُميت مصر بـ«المحروسة»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الأحد، إن "الواقع يقول إن مصر دائمًا وعبر التاريخ كانت مصدًا لكل عدوان على الأمة"، متابعًا: "لما جاء صلاح الدين إلى مصر، وانتهت دولة الفاطميين، بنى القلعة للدفاع عن القاهرة وما حولها، ولكنها لم تُختبر، ولم يهاجمها أحد من الأصل".

أضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن "مصر سُميت بالمحروسة لأنها لم تُختبر، حتى لما جاء نابليون دخل مصر عن طريق الهرم، من الطريق الصحراوي، ولم يدخل من خلال قلعة صلاح الدين، ولم يصلها، وكان الحكام يحكمون مصر منها".

تابع: "الحاصل أن مصر محروسة، محروسة بخيرها وأهلها وجندها، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم،( إذا دخلتم مصر فاتخذوا من أهلها جندًا، فإنهم في رباطِ إلى يوم القيامة)".