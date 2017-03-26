أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| علي جمعة: لهذا السبب سُميت مصر بـ«المحروسة»

Google+ Print
فيديو| علي جمعة: لهذا السبب سُميت مصر بـ«المحروسة» فيديو| علي جمعة: لهذا السبب سُميت مصر بـ«المحروسة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الأحد، إن "الواقع يقول إن دائمًا وعبر التاريخ كانت مصدًا لكل عدوان على الأمة"، متابعًا: "لما جاء صلاح الدين إلى مصر، وانتهت دولة الفاطميين، بنى القلعة للدفاع عن القاهرة وما حولها، ولكنها لم تُختبر، ولم يهاجمها أحد من الأصل".

أضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن "مصر سُميت بالمحروسة لأنها لم تُختبر، حتى لما جاء نابليون دخل مصر عن طريق الهرم، من الطريق الصحراوي، ولم يدخل من خلال قلعة صلاح الدين، ولم يصلها، وكان الحكام يحكمون مصر منها".

تابع: "الحاصل أن مصر محروسة، محروسة بخيرها وأهلها وجندها، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم،( إذا دخلتم مصر فاتخذوا من أهلها جندًا، فإنهم في رباطِ إلى يوم القيامة)".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»